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Новости. Общество
20:40, 09 Апреля 2018

Стало известно, что будет с "МММ" после смерти Мавроди

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Только в России ущерб от деятельности пирамиды составил миллиард рублей.

Администрация финансовой пирамиды "МММ" объявила о закрытии проекта после смерти его основателя Сергея Мавроди, рассказывает "Лента.ру". Об этом со ссылкой на сообщение руководства пирамиды передает нигерийское издание Premium Times.

По словам руководителей "МММ", после кончины Мавроди продолжать деятельность нет смысла, так как нет уверенности, что удастся воплотить в жизнь все задуманное.

"Масштабность Сергея Мавроди беспрецедентна. Поэтому любые попытки продолжить работу Системы без него неизбежно потерпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем позволить себе позволить, чтобы наши неквалифицированные действия могли вызвать профанацию его понятий" - говорится в сообщении.

Как отмечает Premium Times, в работе пирамиды приняли участие миллионы нигерийцев. Многие из них потеряли крупные суммы денег. Некоторые из участников до последнего верили в возможность получить прибыль и активно обсуждали свое участие в пирамиде в социальных сетях.

62-летний Мавроди умер 26 марта в Москве после госпитализации после жалобы на боли в области сердца.

Финансовая пирамида "МММ" действовала во многих странах мира, от Китая до Африки. В России ущерб гражданам от деятельности пирамиды, по некоторым данным, оценивается в один миллиард рублей.

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