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Стало известно, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал под машину на вечерней пробежке (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
21:30, 12 Ноября 2021
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот

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Момент, когда автомобиль наехал на бежавшего возле мэрии Владимира Любарского, попал в объектив камеры наблюдения.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент, когда автомобиль наехал на мэра Петрозаводска Владимира Любарского. Судя по этим кадрам, Любарский совершал вечернюю пробежку, двигаясь про проезжей части дороги, причем на голове у него был закреплен фонарик, так что его было достаточно хорошо видно.

Напомним, ранее Владимир Любарский сообщил: 

«Нахожусь в палате наблюдения БСМП. Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции.
Не переживайте. Я в надёжных руках», — написал Любарский на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский дал ссылку на официальное сообщение МЧС, в котором сказано:

12.11.2021 года в 19:34 пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (2 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (наезд на пешехода) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленина у д. 1. Информация о пострадавших уточняется.

«Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр», — сообщил Любарский.

Момент происшествия запечатлели камеры наружного наблюдения. В частности, - камера компании «Ситилинк».

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