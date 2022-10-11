Стало известно, что появилось вместо «Мираж Синема» в ТРЦ «Тетрис» в Петрозаводске

Пятый этаж ТРЦ «Тетрис» вновь открыт для посетителей.

В торгового-развлекательном центре «Тетрис» на Мерецкова, 11 посетителям вновь стал доступен пятый этаж здания, где ранее располагался «Мираж Синема». Здесь открыли «Дом культуры» с кинотеатром и кафе.

Но «Дом культуры» не назвали бы арт-пространством, если бы все ограничилось услугами кафе или кинотеатром. Во-первых, не отходя от стола и минимум раз в неделю здесь можно будет интеллектуально размяться в популярной игре Квиз. Для умственных баталий все уже готово, включая мониторы по стенам и сцену для ведущего.

По соседству организаторы арт-пространства расположили галерею для выставок картин и фотографии. Сейчас в «Доме культуры» на выставке «Что видит шмель» экспонируются 10 работ петрозаводской фотохудожницы Анны Кондюковой.

Позже посетители увидят выставку других авторов. Под Новый год в галерее разместят детские работы. Накануне в арт-пространстве получили предложение показать картины с видами заповедника «Кивач». Желающих выставляться множество.

Но главная отличительная детская черта «Дома культуры» — комнаты для мастер-классов. Они могут быть самыми разными. Например, Союз художников Карелии предложил арт-пространству интересный эксперимент. После просмотра мультфильма дети на основе его сюжета выполняют творческое задание, рисуют свои картины.

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