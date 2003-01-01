Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

Директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг рассказал «Столице на Онего», что расположится в Доме горного начальника в Петрозаводске после завершения реставрации.

В Петрозаводске возобновилась реставрация старейшего здания и объекта культурного наследия – Дома горного начальника, который был построен в 1780-1790-х годах. Все работы планируют закончить в 2027 году в год 800-летия крещения карелов. Главный вопрос после непосредственно самой реставрации – каким предстанет самый старый дом города, что в нем расположится. Как известно, здание – часть Национального музея Карелии.

Этот вопрос мы задали директору музея Михаилу Гольденбергу. По его словам, Дом горного начальника сейчас проходит три важные стадии – реконструкцию, реставрацию и приспособление под музей. И приурочены эти этапы к дате 800-летия крещения карелов. Этот юбилей – это шанс привести это здание в порядок, уверен директор музея.

Михаил Гольденберг напомнил, что до начала реставрации в 2018 году, в Доме горного начальника находились фонды музея, а также некоторые экспозиции. Большой популярностью пользовался так называемый «Медвежий угол» - интерактивная игровая экспозиция. Также здесь была выставка «Животный мир Карелии». В планах вернуть эти экспозиции в здание обновленного дома. А вот многочисленных арендаторов из разных компаний здесь больше не будет. Здание целиком станет музеем. Уже есть проект будущих экспозиций.

По словам Михаила Гольденберга, так как реставрация Дома горного начальника приурочена к 800-летию карелов, возник вопрос – как совместить эту дату и металлургическую историю дома. Но решение есть: в фондах музея очень много предметов, связанных с православием. Причем они выпускались как раз на Александровском заводе. Церковная утварь, крестики и так далее. Так что связь есть. Поэтому неудивительно, что в обновленном Доме горного начальника появится экспозиция, посвященная 800-летию крещения карелов и связи православия и металлургической истории Петрозаводска.

Михаил Гольденберг отмечает, что сохранится и околомузейное пространство вокруг дома с различными экспонатами – шестеренками, рельсами, пушками. Оно тоже будет частью музея. Здесь будут водить экскурсии, как и по всему Губернаторскому парку.

Напомним, деревянный дом директора Олонецких горных заводов был возведен в Петрозаводске на бывшей Английской улице в 1780-1790-х годах. Раньше на этом месте находилась заводская контора. В то время предприятием руководил шотландец Чарльз Гаскойн, памятник которому открыли на проспекте Карла Маркса. В XIX веке это здание стали называть «домом горного начальника». Оно считается уникальным для карельской столицы образцом городской классицистической усадьбы и одним из самых старых в столице республики. Строение знаменито еще и тем, что в 1819 году в нем останавливался император Александр I, а в 1858 году Александр II.