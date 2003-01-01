РЕКЛАМА
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

10:25

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

10:10

В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

09:50

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

09:25

Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

09:00

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

08:40

Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

08:20

В Карелии поисковики разыскивают женщину, которая ушла в лес

08:00

На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

07:40

С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

07:20

«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

Грузовой автомобиль с прицепом вылетел с дороги в Карелии

21:00

В Петрозаводске завершился сезон «Открытого пианино» в Ротонде

20:00

Больше трёх миллионов рублей потеряли жители Карелии из-за мошенников

18:30

Более 30 ДТП с участием диких животных зафиксировали в Карелии с начала года

17:40

Человек погиб на пожаре в Петрозаводске

16:05

Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии

15:30

В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах

14:20

Петрозаводские спасатели вывели из леса мужчину с внучкой

13:50

Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске

13:30

В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась

12:30

В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист

11:40

Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»

11:10

Две бани и сарай горели в Прионежском районе

10:30

В Кеми полыхало деревянное здание

09:50

Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

09:20

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

08:40

Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

07:30

Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

04:08

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

03:03

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10
Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации
Сегодня 09:25 Общество
Директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг рассказал «Столице на Онего», что расположится в Доме горного начальника в Петрозаводске после завершения реставрации.

фото: © Илья Тимин / Людмила Корвякова

В Петрозаводске возобновилась реставрация старейшего здания и объекта культурного наследия – Дома горного начальника, который был построен в 1780-1790-х годах. Все работы планируют закончить в 2027 году в год 800-летия крещения карелов. Главный вопрос после непосредственно самой реставрации – каким предстанет самый старый дом города, что в нем расположится. Как известно, здание – часть Национального музея Карелии.

Этот вопрос мы задали директору музея Михаилу Гольденбергу. По его словам, Дом горного начальника сейчас проходит три важные стадии – реконструкцию, реставрацию и приспособление под музей. И приурочены эти этапы к дате 800-летия крещения карелов. Этот юбилей – это шанс привести это здание в порядок, уверен директор музея.
Михаил Гольденберг напомнил, что до начала реставрации в 2018 году, в Доме горного начальника находились фонды музея, а также некоторые экспозиции. Большой популярностью пользовался так называемый «Медвежий угол» - интерактивная игровая экспозиция. Также здесь была выставка «Животный мир Карелии». В планах вернуть эти экспозиции в здание обновленного дома. А вот многочисленных арендаторов из разных компаний здесь больше не будет. Здание целиком станет музеем. Уже есть проект будущих экспозиций.

По словам Михаила Гольденберга, так как реставрация Дома горного начальника приурочена к 800-летию карелов, возник вопрос – как совместить эту дату и металлургическую историю дома. Но решение есть: в фондах музея очень много предметов, связанных с православием. Причем они выпускались как раз на Александровском заводе. Церковная утварь, крестики и так далее. Так что связь есть. Поэтому неудивительно, что в обновленном Доме горного начальника появится экспозиция, посвященная 800-летию крещения карелов и связи православия и металлургической истории Петрозаводска.

Михаил Гольденберг отмечает, что сохранится и околомузейное пространство вокруг дома с различными экспонатами – шестеренками, рельсами, пушками. Оно тоже будет частью музея. Здесь будут водить экскурсии, как и по всему Губернаторскому парку.
Напомним, деревянный дом директора Олонецких горных заводов был возведен в Петрозаводске на бывшей Английской улице в 1780-1790-х годах. Раньше на этом месте находилась заводская контора. В то время предприятием руководил шотландец Чарльз Гаскойн, памятник которому открыли на проспекте Карла Маркса. В XIX веке это здание стали называть «домом горного начальника». Оно считается уникальным для карельской столицы образцом городской классицистической усадьбы и одним из самых старых в столице республики. Строение знаменито еще и тем, что в 1819 году в нем останавливался император Александр I, а в 1858 году Александр II.

Олег Ермолаев
вице-премьер Карелии по экономике
Наша стратегия — ежегодный рост объема инвестиций на 5 млрд рублей
Об рекордных инвестициях в карельскую экономику и дальнейших планах.

подробнее

