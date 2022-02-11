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Стало известно, что за странные огни на севере Карелии попали на космические снимки

Новости. Происшествия
16:47, 16 Февраля 2022
фото: Sentinel 2 с наложенными термоточками VIIRS (Suomi NPP + NOAA 20)

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Республиканские власти прокомментировали появление термоточек в карельских лесах.

В министерстве природных ресурсов и экологии Карелии подтвердили версию экологов о том, что странные огни в Лоухском районе, попавшие 13 февраля на космические снимки, могут свидетельствовать о сжигании лесозаготовителями порубочных осадков. Как пояснил «Столице на Онего» заместитель главы Минприроды республики Сергей Шарлаев, участок лесфонда, где были обнаружены термоточки, находится в аренде лесопромышленной компании «Спартак».

По словам Шарлаева, он связался с руководством компании, и ему сообщили, что предприятие ведет сжигание порубочных остатков. «Действующие правила этого не запрещают, если сжигание порубочных остатков производится не в пожароопасный период», — сказал замминистра.

Напомним, яркие точки на спутниковых снимках были зафиксированы в окрестностях деревни Зашеек. По словам одного из пользователей соцсетей, эти огни светят ярче, чем расположенная неподалеку Кумская ГЭС, хотя никакого населенного пункта там нет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-16 17:03:15
Очень интересно второй раз читать.
Гость
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