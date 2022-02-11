Стало известно, что за странные огни на севере Карелии попали на космические снимки

Республиканские власти прокомментировали появление термоточек в карельских лесах.

В министерстве природных ресурсов и экологии Карелии подтвердили версию экологов о том, что странные огни в Лоухском районе, попавшие 13 февраля на космические снимки, могут свидетельствовать о сжигании лесозаготовителями порубочных осадков. Как пояснил «Столице на Онего» заместитель главы Минприроды республики Сергей Шарлаев, участок лесфонда, где были обнаружены термоточки, находится в аренде лесопромышленной компании «Спартак».

По словам Шарлаева, он связался с руководством компании, и ему сообщили, что предприятие ведет сжигание порубочных остатков. «Действующие правила этого не запрещают, если сжигание порубочных остатков производится не в пожароопасный период», — сказал замминистра.

Напомним, яркие точки на спутниковых снимках были зафиксированы в окрестностях деревни Зашеек. По словам одного из пользователей соцсетей, эти огни светят ярче, чем расположенная неподалеку Кумская ГЭС, хотя никакого населенного пункта там нет.