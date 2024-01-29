Стало известно, что загорелось в многоэтажке в крупном районе Петрозаводска

В МЧС Карелии сообщили подробности пожара на Кукковке.

В охваченном огнем подъезде многоэтажки на улице Сортавальская в Петрозаводске пострадали стена и потолок на площади 6 кв. метров. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Как уточнили в ведомстве, информация о пожаре поступила вчера, 30 января, в 15.38. На место через 8 минут прибыли 18 спасателей на 6 единицах техники. Также были задействованы медики и правоохранители.

Как выяснилось, горела кладовая между 5 и 6 этажами в доме № 6 по улице Сортавальская. Из подъезда были выведены 12 человек, никто из них не пострадал.

Время ликвидации пожара составило 14 минут. Причины возгорания и ущерб в настоящий момент устанавливаются.

Ранее в сети появились кадры пожара в многоэтажке на Кукковке.