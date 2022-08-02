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Стало известно, что ждет подаренный СССР памятник «Мир во всем мире», демонтированный в Финляндии

Новости. Общество
22:00, 08 Августа 2022
фото: © Lauri Hänninen / Kruunusillat

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Мэрия Хельсинки: демонтированный советский памятник могут вернуть в район после ремонта улицы.

Памятник советского скульптура Олега Кирюхина «Мир во всём мире» в Хельсинки, который перенесли в понедельник из-за реконструкции проезжей части в районе Хаканиеми, постараются вернуть в район его первоначального размещения после завершения ремонта, рассказала РИА Новости заместитель руководителя отдела культуры мэрии финской столицы Реетта Хейсканен.

«Скульптуру перевезли из Хаканиеми на склад в восточной части Уусимаа (столичный регион). Статуя доставлена по морю. Дальнейшую судьбу статуи решат город и Художественный музей Хельсинки, которому принадлежит скульптура. Мы следуем обычному городскому процессу, согласно которому произведение паблик-арта размещается как можно ближе к своему первоначальному месту, то есть, сохраняется в своем контексте», — отметила она.

По её словам, для определения точного нового места расположения следует дождаться завершения строительных работ в этом районе.

«Ближайшие несколько лет это, пожалуй, самая точная оценка, которую я могу дать», — прокомментировала она возможные сроки возвращения памятника.

Скульптура была установлена в январе 1990 года. Это — подарок Москвы финской столице.

Инициативы о переносе статуи выдвигались неоднократно. Например, в 2019 году её предлагали убрать в связи с обновлением и модернизацией района Хаканиеми. В качестве нового места рассматривался небольшой сквер, носящий имя Ленина. Однако проект не был одобрен.

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