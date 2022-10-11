Стало известно, до какого числа будут мерзнуть жители райцентра в Карелии

Жильцы нескольких домов в Суоярви остались без тепла из-за работ по замене труб.

Жильцам восьми домов по улице Ленина в Суоярви отключили отопление из-за замены участка тепловой сети. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации «КарелКоммунЭнерго».



Работы подрядчик ООО «Северстрой» планирует закончить до 15 декабря.



«Необходимые временные отключения объектов теплоснабжения при производстве работ будут сведены к минимуму», - обещают коммунальщики.



Участок коммуникаций меняют по проекту капремонта 10 километров тепловых сетей города. Напомним, ранее власти Суоярвского района объявили о том, что в четверг, 24 ноября, в 08.40 в системе централизованного отопления в Суоярви произошла авария.



В результате теплоснабжение прекратилось в восьми домах по улице Ленина. Это жилые здания №№ 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29.