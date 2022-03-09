Стало известно, где будет отбывать наказание историк Дмитриев, приговоренный судом Петрозаводска к 15 годам колонии за педофилию

После вступления приговора в законную силу Дмитриев из следственного изолятора № 1 Петрозаводска будет переведен в колонию строгого режима.

Как ранее мы сообщали, 15 марта Верховный суд республики оставил в силе обвинительный приговор историку Юрию Дмитриеву, по совокупности преступлений, включая педофилию, получившему 15 лет колонии строгого режима.

После вступления приговора в законную силу Дмитриев из следственного изолятора № 1 Петрозаводска будет переведен в колонию. Как сообщили «Столице на Онего» в УФСИН Карелии, Дмитриев будет этапирован в Надвоицкую ИК № 1 строгого режима (в народе ее называют «копейка»). Здесь имеются 1008 мест для рецидивистов, каковым является Дмитриев.

В первый раз Дмитриев был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений и приговорен к 3 годам колонии общего режима.

Так, 29 июня 1978 года Прионежский районный суд РК признал тогда 22-летнего Дмитриева виновным в нанесении тяжких телесных повреждений кочегару турбазы «Косалма». Здесь в то время проживал работавший инструктором турбазы Дмитриев. Как отмечено в приговоре, в апреле того же, 1978 года, член ВЛКСМ, с образованием 10 классов, Дмитриев «будучи в нетрезвом состоянии» руками и ногами избил потерпевшего. Сбил его с ног и продолжал наносить удары уже лежавшему на земле человеку.

«Действиями Дмитриева потерпевшему причинены перелом нижней челюсти, ушиб почки и множественные ушибы мягких тканей лица, — говорится в приговоре (копия имеется в редакции). –А также перелом ребер с повреждением тканей легкого, что относится к тяжким телесным повреждениям, опасных для жизни».

За это преступление суд назначил Дмитриеву 3 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима. С него также взыскали расходы на лечение потерпевшего в сумме 160 рублей.

И если первый раз Дмитриеву был назначен общий режим, то теперь строгий. На вопрос, когда именно Дмитриева этапируют в Надвоицкую колонию, в УФСИН республики пояснили, что это будет сделано после получения управлением необходимых документов по Дмитриеву из Верховного суда Карелии, прежде всего, вступившего в законную силу приговора историку.

Напомним, судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала 27 декабря Юрия Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии с участием его приемной дочери, совершении развратных действий и хранении оружия и назначила ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По словам адвоката Романа Масалева, теперь этот приговор вступил в законную силу.

Как сообщала ранее «Столица на Онего», уголовное преследование известного исследователя сталинских репрессий началось более пяти лет назад, когда он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки обнаженной несовершеннолетней приемной дочери, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В декабре 2021 года судья Петрозаводского горсуда Екатерина Хомякова признала Дмитриева виновным по тем статьям, по которым он ранее был оправдан, увеличила срок наказания до 15 лет, и сейчас этот приговор вступил в законную силу.