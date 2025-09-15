Стало известно, где находятся самые дорогие отели Карелии

Карелия вошла в число регионов с самыми дорогими трехзвездочными гостиницами.

Самые высокие цены на размещение в гостиницах Карелии зафиксированы в Приладожье. Об этом сообщили наши коллеги из РБК со ссылкой на министерство экономического развития республики.

Высокие цены в Приладожье связаны с близостью к Санкт-Петербургу и большим количеством туристических достопримечательностей, таких как Валаам, Рускеала, исторический парк «Бастион» и рекреационных зон вокруг Ладожского озера.

По данным Российского союза туриндустрии, Карелия вошла в тройку регионов с самой высокой стоимостью проживания в трехзвездочных отелях. Об этом мы писали ранее. Средняя цена за сутки в таких гостиницах этим летом составила 14,8 тысячи рублей. Дороже только в Адыгее (20,5 тысячи рублей) и на Алтае (17,1 тысячи рублей).

Наиболее востребованы гостиницы в Приладожье, вокруг острова Кижи и в Петрозаводске. В этих локациях строят новые объекты размещения.

В Петрозаводске уже открылся апарт-отель «Тайвас», а на проспекте Ленина завершается строительство четырехзвездочного отеля на 39 номеров. В следующем году в Сортавале планируется открытие нескольких гостиничных комплексов, включая апарт-отель ValoRanta, парк-отель «Ямилахти» и клубный дом «Ладожский».

Несмотря на активное строительство, в Карелии по-прежнему не хватает двух- и трехзвездочных гостиниц и хостелов, особенно в Петрозаводске, Сортавале и Кеми. В 2024 году в республике запустили 20 новых туристических проектов, а объем инвестиций в отрасль вырос более чем в 10 раз — с 1,9 до 22,5 миллиарда рублей.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России ужесточили требования к гостиницам — все объекты размещения должны быть включены в единый реестр. В Карелии этому требованию соответствуют 246 отелей, санаториев, кемпингов и баз отдыха. Из-за новых правил примерно треть отелей в Карелии исчезла с сайтов бронирования.