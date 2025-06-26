Стало известно, где нашли тело пропавшего в Карелии пенсионера

67-летнего постояльца дома-интерната искали месяц.

Тело 67-летнего жителя села Видлица Олонецкого района обнаружили в лесном массиве. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

Пенсионер покинул дом-интернат 26 мая 2025 года и перестал выходить на связь. Тело мужчины нашли вечером 29 июня.

— По данному факту следователями Олонецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия проводится доследственная проверка. Точная причина гибели мужчины будет определена при проведении судебно-медицинской экспертизы, — сказали в ведомстве.