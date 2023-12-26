Стало известно, где появился свет в Лахденпохском районе Карелии

Сегодня днем в Лахденпохском районе снова возникли проблемы с электроснабжением.
Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Лахденпохского района, электроснабжение Лахденпохья было полностью восстановлено.
Работы по устранению аварии на сетях электроснабжения в сельских поселениях продолжаются, рассказали местные власти.
Напомним, в среду, 27 декабря, без света остались две школы, часть поселений Лахденпохского района и город.
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