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Стало известно, где в Карелии чаще всего происходят смертельные ДТП

Новости. Общество
12:53, 08 Сентября 2022
фото: © 2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК

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За 8 месяцев этого года на дорогах Карелии в 355 ДТП 24 человека погибли и 467 получили травмы, сообщили в ГИБДД республики.

Наибольшее число аварий произошло в населённых пунктах, где в 160 ДТП пострадали 182 человека, 4 участника движения погибли.

Наибольшее число дорожных аварий со смертельным исходом зарегистрировано на дорогах федерального значения (в 113 ДТП, 13 погибли, 160 травмированы) и на дорогах территориального значения (в 72 ДТП, 7 погибли, 113 пострадали). По вине водителей погибли 24 человека, различные травмы получили 437 человек. Пешеходы стали виновниками 25 автонаездов, так, по собственной неосторожности 2 пешехода погибли и 26 получили травмы.

С участием нетрезвых водителей зарегистрировано 45 ДТП, в которых 6 человек погибли и 65 травмированы.

По сравнению с прошлым годом с 21 до 37 возросло количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с обгоном. В них 4 человека погибли, 55 – получили травмы.

Фактически каждое шестое ДТП произошло с участием детей – в 60 происшествиях травмированы 80 юных участников движения. В результате ДТП дети получают травмы чаще в качестве пассажиров (в 32 ДТП пострадали 52 ребёнка), нежели пешеходов (18 человек). Кроме того, в 11 дорожных авариях травмированы 11 несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами.

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