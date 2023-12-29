Стало известно, где в Карелии намело самые большие сугробы

В популярном сообществе рассказали, в каком районе республики самая большая высота снежного покрова.
В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» привели данные метеостанций о высоте снежного покрова на 2 января.
Выше всего сугробы в Медвежьегорске — 65 сантиметров. Далее — Паданы (59 см), Энгозеро: (58 см), Калевала (57 см). Замыкают пятерку Реболы — 52 см снежного покрова.
Кроме того:
Колежма: 51 см;
Петрозаводск: 51 см;
Сегежа: 49 см;
Пудож: 48 см;
Сортавала: 45 см;
Разнаволок: 43 см;
Суоярви: 43 см;
Олонец: 34 см;
Валаам: 32 см;
Кондопога: 31 см;
Кемь-Порт: 27 см.
Напомним, ранее «Столица на Онего» опубликовала прогноз погоды в Петрозаводске на 3–5 января.
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