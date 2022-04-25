Стало известно, где в Карелии работает лучшая группа задержания

В Карелии определили лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

В Петрозаводске состоялся второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников групп задержания «Лучший по профессии», в котором приняли участие сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии Карелии.

Карельские росгвардейцы продемонстрировали знания по правовой подготовке, правил дорожного движения, прошли испытания по специальной и технической, огневой, физической и медицинской подготовке.

В ходе конкурса участники показали высокий уровень профессиональной подготовки, умение действовать в любых ситуациях.

Лучшим экипажем группы задержания стали сотрудники Кондопожского отдела вневедомственной охраны. Второе место завоевали представители Сегежского отдела вневедомственной охраны, а замкнули тройку призеров сотрудники Костомукшского отдела вневедомственной охраны.

Призерам вручили грамоты и памятные подарки. Победившая группа задержания будет представлять республику Карелия на Всероссийском этапе конкурса.