Стало известно, где в Карелии работает лучшая группа задержания

В Карелии определили лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
В Петрозаводске состоялся второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников групп задержания «Лучший по профессии», в котором приняли участие сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии Карелии.
Карельские росгвардейцы продемонстрировали знания по правовой подготовке, правил дорожного движения, прошли испытания по специальной и технической, огневой, физической и медицинской подготовке.
В ходе конкурса участники показали высокий уровень профессиональной подготовки, умение действовать в любых ситуациях.
Лучшим экипажем группы задержания стали сотрудники Кондопожского отдела вневедомственной охраны. Второе место завоевали представители Сегежского отдела вневедомственной охраны, а замкнули тройку призеров сотрудники Костомукшского отдела вневедомственной охраны.
Призерам вручили грамоты и памятные подарки. Победившая группа задержания будет представлять республику Карелия на Всероссийском этапе конкурса.
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