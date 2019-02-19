Стало известно, где в период весеннего половодья в Карелии развернут пункты временного размещения

Первый заместитель главы администрации Прионежского района Екатерина Тропина рассказала, как местные власти готовятся к весеннему половодью и безопасному прохождению паводковых вод.

Ежегодно в период весеннего половодья особое внимание, по словам Екатерины Тропиной, будет уделеться Шуйскому и Ладвинскому поселениям, где сложная ситуация может проявиться в виде подтопления жилых зданий и приусадебных хозяйств, расположенных на прибрежных зонах рек Шуя и Ивина.

"Практика ежегодных противопаводковых мероприятий показывает, что в зоны подтопления могут попасть четыре населенных пункта: поселок Шуя - 3 жилых дома, 6 человек, поселок Ладва – 10 жилых домов, 18 человек, деревня Нижний Бесовец – 6 жилых домов, 13 человек, деревня Верховье – 2 жилых дома, 5 человек – итого 21 жилой дом, где проживает 42 человека, среди которых трое несовершеннолетних", - сказала Тропина.

В целях прохождения безаварийного прохождения паводковых вод в Прионежском районе уже проведено и запланировано множество мероприятий.

"Во взаимодействии с поисково-спасательной службой предусматривается проведение взрывных работ в местах ледовых заторов во всех четырех населенных пунктах, - сказала Тропина, - в случае необходимости эвакуации населения из зон возможных подтоплений будут развернуты пункты временного размещения в поселке Шуя и Ладва с возможностью приема до 100 человек каждый".

В первой декаде марта, как заверили в администрации Прионежья, планируется заседание паводковой комиссии, которая согласует мероприятия по прохождению весеннего паводка.

"Проведем разъяснительную работу среди населения территорий, попадающих в зону подтопления и расскажем о мерах безопасности нахождения у водоемов в период ледохода, - объяснила Екатерина Тропина. - На проблемных участках рек, где может образоваться плотный лед и возникнуть ледовые заторы, проведем очернение льда за 15-25 дней до вскрытия реки".

Все мероприятия, по словам замглавы Прионежской администрации Тропиной, будут контролироваться специалистами и сотрудниками правоохранительных органов.