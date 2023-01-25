Стало известно, где в Петрозаводске появятся новые светофоры, фонари и пешеходные переходы

Петрозаводску выделено почти 40 млн рублей на установку светофора, установку светильников и обустройства пешеходных переходов, сообщили в Минтрансе Карелии.
В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году выполняется комплекс инженерных мероприятий по профилактике аварийности на автомобильных дорогах в Петрозаводске.
Для повышения безопасности пешеходов в этом году планируется:
— на перекрестке ул. Гоголя и ул. Анохина установить светофоры, пешеходные ограждения и обустроить пешеходные переходы через ул. Анохина
— Также в текущем году запланированы работы по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки на площади более чем 17 тысяч кв. м., в том числе разметка холодным пластиком будет нанесена на пешеходных переходах.
Запланированы работы по модернизации уличного освещения, новые светильники должны установить на следующих улицах:
— на Первомайском проспекте от ул. Мелентьевой до ул. Заводской
— на Вознесенском и Ялгубском шоссе
— проездах Автолюбителей и Строителей
— на улице Сулажгорского кирпичного завода
Помимо этого, планируется обустроить новые пешеходные переходы:
— на ул. Сулажгорской рядом с д. 61
— на перекрестках ул. Калинина — ул. Володарского и ул. Антонова — ул. Корабелов
— на ул. Кимасозерская и ул. Петрова.
Также планируется установить искусственные дорожные неровности перед этими пешеходными переходами. По данным маршрутам движутся дети в образовательные учреждения.
Для выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Петрозаводске из бюджета республики в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» выделены средства в размере 39,2 млн. рублей.
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