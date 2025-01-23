Стало известно, где в Петрозаводске запретили парковаться ночью и днем 30 января

Из-за уборки снега запретили парковать автомашины на шести улицах города.
В Госавтоинспекции Петрозаводска назвали улицы, на которые выйдет снегоуборочная техника. Поэтому там запретили парковать автомобили.
Так, в ночь на четверг, 30 января, с 00.00 до 06.00 остановку запретили на четырех улицах города:
— улица Балтийская (нечетная сторона от Парфенова до Лыжной)
— улица Ровио (четная сторона)
— Лососинское шоссе (чётная сторона)
— улица Древлянка (чётная сторона).
Кроме того, из-за уборки снега днем 30 января с 10.00 до 17.00 будет запрещена остановка авто на четной стороне улицы Торнева, а с 08.00 до 18.00 — в Пухнинском проезде.
В Госавтоинспекции Петрозаводска призвали автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, а также информационные таблички под ними.
Автомобили нарушителей отправят на штрафстоянку, предупредили в дорожной полиции.
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