Стало известно, готовы ли малые вокзалы Карелии к зиме

В РЖД рассказали о готовности малых вокзалов республики к снегоборьбе.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о завершении подготовки малых вокзалов Карелии к зимнему сезону 2022/23 годов.

На всех региональных вокзалах — а их насчитывается 14, а также платформах, число которых достигает 257, проведена проверка систем отопления, за городом все обеспечено необходимыми материалами и топливом, установлен контроль за работой, заключен договор с клининговой компанией.

Кроме того, железнодорожники обновили инвентарь для проведения работ по снегоборьбе. Пополнен и запас песка и реагентов — противогололедных средств.