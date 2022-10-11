Стало известно, готовы ли малые вокзалы Карелии к зиме

В РЖД рассказали о готовности малых вокзалов республики к снегоборьбе.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о завершении подготовки малых вокзалов Карелии к зимнему сезону 2022/23 годов.
На всех региональных вокзалах — а их насчитывается 14, а также платформах, число которых достигает 257, проведена проверка систем отопления, за городом все обеспечено необходимыми материалами и топливом, установлен контроль за работой, заключен договор с клининговой компанией.
Кроме того, железнодорожники обновили инвентарь для проведения работ по снегоборьбе. Пополнен и запас песка и реагентов — противогололедных средств.
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