Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал

Частный инвестор возводит на берегу Ладожского озера в Карелии новый причальный комплекс.

Финская газета «Karjala» назвала имя частного инвестора, который выкупил огромную территорию на берегу Ладожского озера в Сортавале под строительство причального и жилого комплексов. Правительство Карелии сообщило о начавшейся застройке этой территории под занавес прошлого года, однако республиканские власти предпочли не упоминать ни названия компании, которая приступила к реконструкции причала, ни ее владельца.

Как говорилось в сообщении карельского Минимущества, в течение 2019-2020 годов частный инвестор выкупил у «недобросовестного собственника» заброшенную промзону бывшей Сортавальской мебельной фабрики, а затем приватизировал из муниципальной собственности прилегающую территорию разрушенного нефункционирующего муниципального причала.

Новый хозяин прибрежной территории приступил к сносу старых построек, чтобы на их месте возвести жилой комплекс и речной вокзал со стоянкой частных судов и «метеоров», выполняющих рейсы на остров Валаам.

Читайте подробнее в статье «Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной причал».