Стало известно имя нового директора школы в Петрозаводске

Средняя школа № 11 в столице Карелии обрела директора.
Как сообщили в администрации Петрозаводска, завершился конкурс на замещение вакантной должности директора средней школы № 11.
На вакантное место претендовали два кандидата. В результате победителем конкурса была признана Елена Владимировна Прожеева.
Как уточнили в мэрии, Елена Прожеева имеет опыт управления общеобразовательной организацией, так как с 2018 года работает директором средней школы № 35.
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