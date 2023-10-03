Стало известно имя нового директора школы в Петрозаводске

Средняя школа № 11 в столице Карелии обрела директора.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, завершился конкурс на замещение вакантной должности директора средней школы № 11.

На вакантное место претендовали два кандидата. В результате победителем конкурса была признана Елена Владимировна Прожеева.

Как уточнили в мэрии, Елена Прожеева имеет опыт управления общеобразовательной организацией, так как с 2018 года работает директором средней школы № 35.