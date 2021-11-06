Стало известно имя самого сексуального мужчины 2021 года

Капитан Америка Крис Эванс стал обладателем титула "Самый сексуальный мужчина года" по версии журнала People.

Американский актёр Крис Эванс стал обладателем титула "Самый сексуальный мужчина года" по версии журнала People. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники. Изначально Крис Эванс должен был завоевать титул ещё в прошлом году, но тогда всё испортил, случайно загрузив интимное фото в соцсети, пишет Life.



Официально журнал ещё не назвал победителей, однако утверждается, что Эванс появится на обложке издания на следующей неделе. При этом актёр также забрал титул самого сексуального представителя в киновселенной Marvel.



Изначально планировалось, что известный публике по роли Капитана Америки актёр получит титул в 2020-м, однако тогда он случайно опубликовал своё интимное фото и организаторы решили выбрать Майкла Б. Джордана из фильма "Чёрная Пантера".