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Стало известно имя самой богатой артистки в мире

Новости. Общество
22:30, 04 Августа 2021
фото: Steven Ferdman / Getty

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Рианна заработала миллиард долларов и стала самой богатой артисткой в мире.

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна заработала миллиард долларов и официально стала самой богатой артисткой в мире. Информация об этом появилась на сайте издания Forbes в среду, 4 августа, передает Лента.ру.

По подсчетам экспертов, состояние Рианны на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов (124 миллиарда рублей). При этом большую часть дохода (примерно 1,4 миллиарда долларов) она получила благодаря собственной косметической компании Fenty Beauty. Известно, что половина акций марки принадлежит звезде, а другая половина — французскому конгломерату и производителю предметов роскоши LVMH.

Отмечается, что косметический бренд продолжает расти. В 2020 году представители LVMH предоставили отчет, в котором подчеркивалось, что проект Fenty Skin «вызвал беспрецедентный ажиотаж» и стал ведущим брендом косметики.

Помимо этого, часть состояния предпринимательницы приходится на ее долю в бренде нижнего белья Savage x Fenty, которым она владеет совместно с компанией TechStyle Fashion Group. Марка оценивается в 270 миллионов долларов (19,7 миллиарда рублей).

«Даже если вам не нравится ее музыка, невозможно отрицать, что Рианна создала настоящие тренды в сфере моды и красоты», — высказалась соучредитель консалтинговой компании Bluestock Advisors Шеннон Койн (Shannon Coyne).

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