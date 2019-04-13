Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 13 Апреля 2019
фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Стало известно имя самой состоятельной супруги депутата Госдумы

Загрузка...

Судя по данным деклараций за 2018 год, самой состоятельной среди жён парламентариев стала супруга депутата от КПРФ Александра Некрасова.

В соответствии с официальными данными, доход жены парламентария составляет 704 миллиона рублей, в то время как в 2017 году он приравнивался к 2,32 миллиарда рублей, пишет "Llife.ru".

Доходы самого Некрасова составили 4,8 миллиона рублей, тогда как год назад он заработал 29,85 миллиона.

Самые незначительные доходы заметили у супруги депутата Казбека Тайсаева. Она заработала 43 копейки.

Самым же богатым депутатом Госдумы стал депутат от Владимирской области Григорий Аникеев.  Согласно опубликованной декларации, его доход за год составил более 2,3 миллиарда рублей. При этом ещё в 2017 году его заработок составил 4,3 миллиарда рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии

Аналитика

12.04.2019 16:25
Политкухня
Кнут и пряник от представителя Путина 2
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 23
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Вся аналитика

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»