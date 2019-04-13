Стало известно имя самой состоятельной супруги депутата Госдумы

Судя по данным деклараций за 2018 год, самой состоятельной среди жён парламентариев стала супруга депутата от КПРФ Александра Некрасова.

В соответствии с официальными данными, доход жены парламентария составляет 704 миллиона рублей, в то время как в 2017 году он приравнивался к 2,32 миллиарда рублей, пишет "Llife.ru".

Доходы самого Некрасова составили 4,8 миллиона рублей, тогда как год назад он заработал 29,85 миллиона.

Самые незначительные доходы заметили у супруги депутата Казбека Тайсаева. Она заработала 43 копейки.

Самым же богатым депутатом Госдумы стал депутат от Владимирской области Григорий Аникеев. Согласно опубликованной декларации, его доход за год составил более 2,3 миллиарда рублей. При этом ещё в 2017 году его заработок составил 4,3 миллиарда рублей.