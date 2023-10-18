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Стало известно имя судьи, которая рассмотрит дело о взятке в отношении Леонида Белуги

Новости. Криминал
11:25, 19 Октября 2023
фото: © Холдинг «Лотос»

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Уголовное дело Белуги о даче взятки экс-председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку рассмотрит судья Анна Дубинкина.

Как стало известно «МК в Карелии», уголовное дело о даче взятки в отношении Леонида Белуги будет рассматривать судья Петрозаводского горсуда Анна Дубинкина.

Защищает предпринимателя адвокат Дмитрий Ильин.

Напомним, ранее следователь по особо важным делам Следкома Карелии Александр Брюханов предъявил Белуге обвинение в даче взятки бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Речь идет о второй взятке в размере 8 миллионов 676 тысяч 550 рублей, которую, по версии следствия, Белуга дал Боднарчуку как оплату за помощь в решении вопросов, касающихся его бизнеса.

При этом в данном случае никто никому денег не передавал. Взяткой, считает следствие, стала скидка, которую Белуга сделал гражданской супруге Боднарчука при покупке трех квартир в престижном жилом комплексе на берегу Онежского озера.

И поскольку вступившим в законную силу приговором суда Боднарчук признан виновным в получении взятки от Белуги, то, как заявил на процессе по делу Боднарчука гособвинитель из республиканской прокуратуры Кирилл Кутилов, «Белуга, безусловно, подлежит привлечению к уголовной ответственности за дачу взятки».

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