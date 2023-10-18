Стало известно имя судьи, которая рассмотрит дело о взятке в отношении Леонида Белуги

Уголовное дело Белуги о даче взятки экс-председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку рассмотрит судья Анна Дубинкина.

Как стало известно «МК в Карелии», уголовное дело о даче взятки в отношении Леонида Белуги будет рассматривать судья Петрозаводского горсуда Анна Дубинкина.

Защищает предпринимателя адвокат Дмитрий Ильин.



Напомним, ранее следователь по особо важным делам Следкома Карелии Александр Брюханов предъявил Белуге обвинение в даче взятки бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.



Речь идет о второй взятке в размере 8 миллионов 676 тысяч 550 рублей, которую, по версии следствия, Белуга дал Боднарчуку как оплату за помощь в решении вопросов, касающихся его бизнеса.

При этом в данном случае никто никому денег не передавал. Взяткой, считает следствие, стала скидка, которую Белуга сделал гражданской супруге Боднарчука при покупке трех квартир в престижном жилом комплексе на берегу Онежского озера.



И поскольку вступившим в законную силу приговором суда Боднарчук признан виновным в получении взятки от Белуги, то, как заявил на процессе по делу Боднарчука гособвинитель из республиканской прокуратуры Кирилл Кутилов, «Белуга, безусловно, подлежит привлечению к уголовной ответственности за дачу взятки».