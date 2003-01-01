Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2026 году

Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.
Согласно календарю, выходных и праздничных дней в будущем году будет 118 дней.
Праздничные нерабочие дни 3 и 4 января, выпавшие на субботу и воскресенье, переносятся на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно.
Таким образом, в 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. По три дни дня будем отдыхать с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. Также выходные будут 4 ноября и 31 декабря.
Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что Минтруд России разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год.