Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

На здании будущего ресторана на набережной Петрозаводска появилось название.

В редакции «Столицы на Онего» появились фото здания на набережной Петрозаводска, где вскоре появится ресторан. На нем уже появилось название нового заведения. «Joki» — так, судя по всему, будет называться новый ресторан.

Характерно, что новая локация с описанием концепции ресторана уже появилась на Google-картах.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что в долго пустовавшем административном здании в Петрозаводске по адресу: улица Федосовой, 30, планируется создать заведение общественного питания.