Стало известно, как будет выглядеть стадион «Спартак» в Петрозаводске после реконструкции

Минобразования и спорта республики показало эскизные решения по реконструкции стадиона «Спартак» в Петрозаводске.

По сообщению ведомства, в настоящее время на реконструкцию центрального республиканского стадиона «Спартак» в Петрозаводске разрабатывается проектно-сметная документация. Работы ведутся в соответствии с поручением президента РФ от 8 июня 2020 года.

Специалисты Министерства образования и спорта республики, Центра спортивной подготовки и региональных спортивных федераций обсудили проектные решения реконструкции стадиона. Представители федераций тхэквондо, киокусинкай, футбола, баскетбола, легкой атлетики направили свои предложения проектировщику для уточнения параметров спортивного объекта.

В министерстве напомнили, что разработку проектно-сметной документации на реконструкцию «Спартака» планируют завершить осенью 2022 года, после чего будет определён источник финансирования для строительства.

Проектным решением предусмотрены западная трибуна, восточная трибуна, сборно-разборные трибуны на 700 мест с южной стороны, гостиничный комплекс на 50 мест с кафе, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Проект стадиона предусматривает футбольное поле с беговыми дорожками, сектора для толкания ядра, сектор для прыжков в длину и тройного прыжка, сектора для прыжков с шестом.