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Стало известно, как будет выглядеть визит-центр с рестораном и отелем у Беломорских петроглифов

Новости. Общество
16:07, 15 Октября 2020
фото: Валерий Поташов
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Власти Карелии запланировали строительство объектов туристической инфраструктуры у памятника археологии Беломорские петроглифы в 2021-2023 годах.

Об этом рассказала начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

"С 2021 по 2023 год буду у нас построены объекты - в частности дорога к петроглифам Залавруги, мост через протоку Кислый Пудас, визит-центр, который будет включать гостиницу и ресторан, конференц-зал на 150 человек, строительство линии электропередачи к визит-центру. Также предполагается электоосвещение и благоустройство археологического комплекса непосредственно в месте размещения самих скал с рисунками", - сообщила Алипова.

Как будут выглядеть эти постройки, смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

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