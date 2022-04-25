Стало известно, как будут работать медицинские организации Карелии на майские праздники

Минздрав республики опубликовал расписание медицинских организаций с 1 по 10 мая 2022 года.

Все поликлиники районов республики и Костомукши:

1, 9 мая — по режиму праздничного дня; неотложная помощь на дому с 9:00 до 16:00;

2, 3 мая — по режиму выходного дня: с 9:00 до 15:00;

4, 5, 6 мая — по режиму рабочих дней;

8, 10 мая по режиму выходного дня: с 9:00 до 15:00.

Поликлиники Петрозаводска:

2, 3, 7, 8, 10 мая — неотложная помощь на дому с 9:00 до 16:00, дежурные терапевтические и педиатрические приемы, вакцинация с 10:00 до 15:00; работа рентген-кабинетов и клинических лабораторий, кабинетов УЗИ — с 13:00 до 16:00.

Женская консультация Роддома им. Гуткина К.А. (улица Кузьмина, 62)

4, 5, 6 мая — по режиму рабочих дней.

Республиканский стоматологический центр

С 1 по 10 мая — оказание неотложной стоматологической помощи:

улица Гоголя, 10 — с 8:00 до 20:00, с 21:00 до 07:00 (дежурный врач);

улица Калинина, 51а, детская поликлиника, с 11:00 до 17:00. Дежурный врач после 17:00 принимает детей на ул. Гоголя, 10.

3, 7 мая с 11:00 до 17:00 — плановая помощь: хирургический приём, рентгенологический кабинет.

4, 5, 6 мая — по режиму рабочих дней.

Центральный районные больницы и Межрайонная больница № 1 (Костомукша) оказывают неотложную стоматологическую помощь 2, 3, 7, 8, 10 мая с 9:00 до 15:00 (с учётом фактической потребности — в нерабочие часы).

Травматологический пункт Больницы скорой медицинской помощи с 1 по 10 мая работает в круглосуточном режиме.

График работы узких специалистов в поликлиниках Петрозаводска для взрослого населения:

2 мая — Городская поликлиника № 1 (улица Свердлова, 20),

3 мая — Городская поликлиника № 1 (проспект Лесной, 40),

7 мая — Городская поликлиника № 2 (улица Володарского, 14),

8 мая — Городская поликлиника № 3 (проспект Первомайский, 28),

10 мая — Городская поликлиника № 4 (улица Нойбранденбургская, 1).

График работы узких специалистов в поликлиниках Петрозаводска, оказывающих помощь детскому населению:

8 мая — Городская детская поликлиника № 1 (проспект Октябрьский, 58),

3 мая — Городская детская поликлиника № 2 (улица Ровио, 13),

2, 7 мая — Детская республиканская больница (улица Парковая, 58),

10 мая — Городская поликлиника № 4 (улица Нойбранденбургская, 1).