Стало известно, как будут работать медицинские организации Карелии на майские праздники

Минздрав республики опубликовал расписание медицинских организаций с 1 по 10 мая 2022 года.
Все поликлиники районов республики и Костомукши:
1, 9 мая — по режиму праздничного дня; неотложная помощь на дому с 9:00 до 16:00;
2, 3 мая — по режиму выходного дня: с 9:00 до 15:00;
4, 5, 6 мая — по режиму рабочих дней;
8, 10 мая по режиму выходного дня: с 9:00 до 15:00.
Поликлиники Петрозаводска:
2, 3, 7, 8, 10 мая — неотложная помощь на дому с 9:00 до 16:00, дежурные терапевтические и педиатрические приемы, вакцинация с 10:00 до 15:00; работа рентген-кабинетов и клинических лабораторий, кабинетов УЗИ — с 13:00 до 16:00.
Женская консультация Роддома им. Гуткина К.А. (улица Кузьмина, 62)
4, 5, 6 мая — по режиму рабочих дней.
Республиканский стоматологический центр
С 1 по 10 мая — оказание неотложной стоматологической помощи:
улица Гоголя, 10 — с 8:00 до 20:00, с 21:00 до 07:00 (дежурный врач);
улица Калинина, 51а, детская поликлиника, с 11:00 до 17:00. Дежурный врач после 17:00 принимает детей на ул. Гоголя, 10.
3, 7 мая с 11:00 до 17:00 — плановая помощь: хирургический приём, рентгенологический кабинет.
4, 5, 6 мая — по режиму рабочих дней.
Центральный районные больницы и Межрайонная больница № 1 (Костомукша) оказывают неотложную стоматологическую помощь 2, 3, 7, 8, 10 мая с 9:00 до 15:00 (с учётом фактической потребности — в нерабочие часы).
Травматологический пункт Больницы скорой медицинской помощи с 1 по 10 мая работает в круглосуточном режиме.
График работы узких специалистов в поликлиниках Петрозаводска для взрослого населения:
2 мая — Городская поликлиника № 1 (улица Свердлова, 20),
3 мая — Городская поликлиника № 1 (проспект Лесной, 40),
7 мая — Городская поликлиника № 2 (улица Володарского, 14),
8 мая — Городская поликлиника № 3 (проспект Первомайский, 28),
10 мая — Городская поликлиника № 4 (улица Нойбранденбургская, 1).
График работы узких специалистов в поликлиниках Петрозаводска, оказывающих помощь детскому населению:
8 мая — Городская детская поликлиника № 1 (проспект Октябрьский, 58),
3 мая — Городская детская поликлиника № 2 (улица Ровио, 13),
2, 7 мая — Детская республиканская больница (улица Парковая, 58),
10 мая — Городская поликлиника № 4 (улица Нойбранденбургская, 1).
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