Стало известно, как будут работать отделы МФЦ Карелии в праздники

В обычном режиме все отделы будут работать с 9 января 2024 года.

Как сообщили в Минэкономразвития Карелии, график работы отделов МФЦ республики в предпраздничные и праздничные дни будет следующий:



— 29 и 30 декабря 2023 года — все отделы работают по обычному графику;

— с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года — выходные праздничные дни;

— с 9 января 2024 года все отделы работают в обычном режиме.



Информацию о режиме работы многофункциональных центров можно получить на сайте, в официальной группе социальной сети ВКонтакте, в контактном центре по телефону +7 (8142) 33-30-50, а также при личном посещении в интересующий отдел, отметили в источнике.