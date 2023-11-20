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Стало известно, как будут работать пункты пропуска Вяртсиля, Люття и Суоперя в Карелии

Новости. Общество
16:10, 21 Ноября 2023
фото: © Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

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Пограничное Управление уточнило часы работы автомобильных пунктов пропуска на российско-финляндской границе.

Пограничное управление ФСБ России по Карелии проинформировало о режиме работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе в республики, а также Мурманской области.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Вяртсиля в Сортавальском районе работает ежедневно с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Однако в Управлении напомнили, что пункт пропуска Ниирала на финской стороне закрыт в одностороннем порядке.

МАПП Люття в районе Костомукши с понедельника по четверг работает с 9.00 до 17.00, а с пятницы по воскресенье — с 9.00 до 19.00.

МАПП Суоперя в Лоухском районе работает лишь по будним дням, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00.

Кроме того, оба пункта пропуска на границе с Финляндией в Мурманской области работают ежедневно с 11.00 до 15.00, как и пункт пропуска Лотта на границе с Норвегией.

В Погрануправлении напомнили, что иностранные граждане или лица без гражданства обязаны при въезде в Россию или выезде из страны предъявить действительные документы, удостоверяющие личность, а также визу. При этом контроль за наличием документов и визы обязан осуществлять перевозчик пассажиров, если иное не предусмотрено международным договором.

По дополнительным вопросам по пересечению госграницы посоветовали обращаться в Управление по телефонам 8 (8142) 790-156, 791-404, либо на электронную почту Управления pu.karelia@fsb.ru.

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