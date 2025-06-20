Стало известно, как будут устранять проблему с водоснабжением в Лахденпохье

Сегодня, 19 июля, местная администрация смогла устранить две протечки на сетях, но пока не удалось поднять давление в трубах до необходимого уровня. В поселке Уусикюля и самой Лахденпохье не удается дать необходимый напор из-за старого насоса. Подробнее ситуацию объяснил вице-премьер республики по инфраструктуре Виктор Россыпнов на странице «ВКонтакте».

— После кратковременных (2 минуты) проблем с электроснабжением старый насос на ВНС сбросил давление и из-за износа не смог снова захватить воду. Поэтому произошел переход на сто-кубовый насос. В результате этого в домах на улице А. Маркова, в ряде домов на Ленина и других днём слабый напор воды, ночью — нормальный. Подвоз воды обеспечен администрацией округа, — написал Виктор Россыпнов.

Известно, что насос необходимого объема на 200 кубометров есть в Москве. В начале следующей недели станет известно, смогут ли его доставить в Лахденпохский район. В случае задержки «ПКС Водоканал» выделит району насос на 160 кубометров.