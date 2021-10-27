Стало известно, как будут выплачивать в Карелии пенсии через банки в ноябре

Пенсионный фонд в Карелии опубликовал график выплаты пенсии через банки в ноябре.

По информации карельского отделения ПФР, гражданам, пенсии которым были назначены после сентября 2015 года, выплата будет произведена 23 ноября. Жителям республики, пожелавшим начиная с 1 июня 2018 года получать пенсию через банк ВТБ, клиентам Почта Банк, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Альфа Банк, выплата будет произведена 23 ноября.

Остальным получателям пенсии в Сбербанке Петрозаводска — 11 ноября, жителям остальных районов Карелии — 12 ноября.

Клиентам других банков, проживающим в Петрозаводске, а также остальных районов Карелии 12 ноября.