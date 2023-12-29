Стало известно, как долго продлятся морозы в Карелии

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на январь.

По свидетельству Гидрометцентра Карелии, январь в республике стартовал с аномально холодной погоды. Температура воздуха в новогоднюю ночь составила от -20℃, -23℃ по южным районам, -24℃, -27℃ на севере республики, а температурный минимум –32℃ был зарегистрирован в Колежме, на побережье Белого моря.

Такой холодный период продлится всю первую неделю января: по ночам воздух буде выхолаживаться до -27℃, -35℃, днем показания термометров не превысят -21℃, -26℃ и это на 15-24℃ ниже нормы для данного периода.

Во второй декаде января на формирование погодных условий в республике окажут влияние холодные периферии северо-западных циклонов, ожидается пасмурная с периодическими снегопадами, метелями и несколько пониженным относительно нормы температурным фоном погода.

В третьей декаде погоду будут определять североатлантические циклоны, с относительным теплом.

В целом по прогнозу Гидрометцентра России январь 2024 года ожидается на 1.0-1.5℃ ниже средних многолетних значений, количество осадков прогнозируется в пределах нормы. Среднемесячная температура по Карелии составляет в январе -9,1℃, по Петрозаводску -8,4℃