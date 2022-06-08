Стало известно, как долго продлятся следующие новогодние праздники

Минтруд России сообщил, какими будут новогодние праздники в 2023 году.

Новогодние праздники в 2023 году в России продлятся с 31 декабря по 8 января, Минтруд подготовил соответствующий проект постановления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выходные 1 и 8 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Из календаря рабочих и праздничных дней, опубликованного в Telegram-канале Минтруда, также следует, что в феврале будут длинные выходные с 23 по 26 число. Кроме того, выходные запланированы на 8 марта, 1, 8 и 9 мая. Также сокращенная рабочая неделя будет в июне в связи с празднованием 12 числа (понедельник) Дня России. Кроме того, выходной будет 6 ноября (понедельник).