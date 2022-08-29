Стало известно, как долго простоит «бабье лето» в Карелии

Теплая погода простоит в Карелии 5 дней, сообщили в карельском Гидрометцентре.

По расчётам синоптиков, «бабье лето» начнётся в Карелии в пятницу, 9 сентября, и продлится до вторника, 13 сентября.

«Конечно, классическим „бабьим летом“ этот период не назовешь, но совсем неплохо после затяжного вторжения холода получить вот такой приятный „бонус“. Ожидается преимущественно сухая и тихая погода с температурой воздуха в дневные часы +12,+17°С, однако, на протяжении этого периода ночи все же останутся холодными. Днем во вторник, 13 сентября, когда придут дожди, станет немного прохладнее, но есть надежда, что это не последние погожие денечки в наступившем сентябре», — отметили специалисты Гидрометцентра.