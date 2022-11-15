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Стало известно, как изменились зарплаты жителей Карелии после начала мобилизации

Новости. Общество
09:30, 23 Ноября 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Увеличились доходы в спортивных клубах, салонах красоты, а также в сфере искусства и развлечений.

Аналитики интернет-платформы по поиску работы hh.ru выяснили, как изменились зарплаты жителей Карелии после начала частичной мобилизации. В некоторых сферах работодатели начали предлагать меньшую зарплату, а где-то, напротив, она оказалась больше, чем в сентябре.

Больше всего увеличилась предлагаемая зарплата в сферах «Спортивные клубы и салоны красоты» — до 43 400 рублей, а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» — до 35 250 рублей. По сравнению с сентябрем зарплата там выросла на 9%.

Кроме того, выросли доходы в сферах «Управление персоналом, тренинги» (+6%), «Высший менеджмент» (+5%), «Автомобильный бизнес» (+5%).  Также увеличили зарплату работодатели для рабочего персонала (+4%).

При этом во многих сферах в Карелии наблюдается и падение доходов. Особенно серьезно это коснулось работающих в сфере консультирования — там предлагаемая зарплата снизилась на 10%, до 48 750. Упали доходы в сфере науки и образования (-8%), закупок (-7%), в сфере «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (-5%), «Инсталляция и сервис» (-3%), а также в других сферах.

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