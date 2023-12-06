Стало известно, как изменится погода в Петрозаводске уже в это воскресенье

С 10 декабря в Петрозаводске ожидается изменение погоды.

Об зменениии погоды сообщили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

С 10 числа в Петрозаводске ожидается изменение погоды. Антициклон отойдет восточнее, на смену ему придут атмосферные фронты циклона, уточнили в сети.

Мощнейший антициклон и атмосферный фронт, упершийся в этот антициклон, зависают над Карелией. В результате этого в городе, начиная с 10 числа ежедневно будет идти снег от небольшого до умеренного.

Как предупредили в сети, температура воздуха ночью повысится до -7…-12 градусов, а днем — до -5…-10 градусов.

Фото: Погода Петрозаводска и Карелии / ВК

Чуть позже в паблике уточнили, что начиная с 10 декабря ежедневно в Петрозаводске будет выпадать от 2 до 4 см снега. Учитывая то, что снег будет идти несколько дней, то за все время снежный покров заметно увеличится.