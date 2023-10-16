Стало известно, как изменится прожиточный минимум в 2024 году

Величина прожиточного минимума на душу населения в месяц в 2024 году составит в Карелии 18 592 рубля.

Для трудоспособного населения его величина составит 20 265 рублей — на 779 рублей больше, чем в 2023 году.

Для пенсионеров прожиточный минимум установлен на уровне 15 989 рублей — рост на 15 рублей, для детей — 18 034 рубля (увеличение на 693 рубля).