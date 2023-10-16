Стало известно, как изменится прожиточный минимум в 2024 году

Как отметили в Карелиястате, среди регионов Северо-Запада по величине прожиточного минимума наша республика находится на третьем месте после Ненецкого автономного округа (Архангельская область) — там эта цифра составила 27 890 рублей в месяц и Мурманской области — 24 413 рублей в месяц. Замыкает список Псковская область с величиной прожитоного минимума в 15 101 рубль в месяц.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание