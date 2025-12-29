Стало известно, как изменится стоимость пенсионных баллов в России в 2026 году

Россиянам рассказали, за какую сумму можно будет докупить недостающий стаж в следующем году.
В 2026 году стоимость одного дополнительного пенсионного балла в России составит 65,6 тыс. рублей. Сейчас такую покупку можно совершить за 60,4 тыс. рублей, сообщила ТАСС депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
— Максимально в 2026 году можно докупить 8,7 пенсионного балла. Но надо помнить, что для заявителей (кроме самозанятых) существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путём уплаты добровольных взносов, — отметила парламентарий.
Заявление на приобретение пенсионных баллов можно подать на портале «Госуслуги» или очно в отделении Соцфонда РФ. Такая опция есть у нетрудоустроенных граждан, достигших пенсионного возраста.
Напомним, для назначения страховой пенсии по старости требуется трудовой стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, которые у работающих россиян накапливаются ежегодно (до 10 баллов в год).
Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года страховые пенсии в России повысятся на 7,6%,