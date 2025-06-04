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Стало известно, как изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Карелии

Новости. Общество
10:50, 05 Июня 2025
фото: © ЦУР Карелии

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Об этом специалисты рассказали в прямом эфире «ЦУР объясняет».

С 1 июля 2025 года пройдет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом в прямом эфире «ЦУР объясняет» рассказали вице-премьер по развитию инфраструктуры Республики Карелия Виктор Россыпнов и и.о. председателя Госкомитета Республики Карелия по ценам и тарифам Улан Кензеев.

Специалисты пояснили, что тарифы индексируются ежегодно в соответствии с федеральным законодательством, чтобы компенсировать рост затрат ресурсоснабжающих организаций, которые обусловлены инфляцией, ростом заработной платы работников таких предприятий и увеличением производственных расходов на топливо, материалы, ремонтные работы и другие. Рост затронет коммунальные услуги: холодную и горячую воду, отопление, газ, электроэнергию, водоотведение и вывоз ТКО (твёрдых коммунальных отходов).

«Тарифы на ряд услуг являются едиными на всей территории республики. Например, на электрическую энергию, газ. Тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение устанавливаются отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации, обслуживающей различные районы и населенные пункты республики», - отметил и.о. председателя Госкомитета Республики Карелия по ценам и тарифам.

Рост тарифов на различные услуги будет разным. С 1 июля 2025 года розничные цены на сжиженный газ утверждены с ростом 10,2 %, розничные цены на природный газ утверждены с ростом 9,3 % (рост с 7,08 руб. до 7,74 руб.). Тарифы на тепло-, водоснабжение и водоотведение устанавливаются отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации, однако, в среднем рост тарифов с 1 июля для населения республики составит: на тепловую энергию - на 9,0%, на питьевую воду - на 11,8%, на водоотведение – на 11,3%.

Вице-премьер по развитию инфраструктуры Республики Карелия Виктор Россыпнов подробно рассказал об изменении тарифа на электроэнергию. С 1 июня меняются именно тарифы, диапазоны остаются прежними. Тарифы на электрическую энергию для населения Республики Карелия
на 2025 год, установленные с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии, вырастут на 12,5%.

Виктор Россыпнов также отметил, что тарифы на электрическую энергию являются одними из самых низких на Северо-Западе. Например, с 1 июля тариф на электрическую энергию в 1 диапазоне для городского и сельского населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками в Карелии составит 3,77 руб./кВтч, в Калининградской области 4,65 руб./кВтч, в Новгородской области 4,66 руб./ кВтч, г. Санкт-Петербург 5,22 руб./Квтч.

Информация о повышении тарифов будет опубликована на официальных сайтах госорганов, в том числе Госкомитета по ценам и тарифам, а также в личных кабинетах ЖКХ и управляющих компаний.

Посмотреть эфир полностью можно по ссылке

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