Стало известно, как карельские выпускники справились с итоговым сочинением

О результатах сообщили в Минобразования и спорта республики.
Стали известны результаты итогового сочинения (изложения) в Карелии, сообщили в паблике Минобразования и спорта республики.
В начале декабря 2 915 выпускников в регионе написали итоговое сочинение (изложение). Полученный зачет является допуском к ЕГЭ-2025.
Не смогли получить «зачет» за итоговое сочинение с первой попытки 57 выпускников, что составляет 2% от общей численности. С изложением справились все 40 школьников, выбравших эту форму.
Ребята, которые получили «незачет», а также досрочно завершившие работу или не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам, смогут написать работу в дополнительные сроки 5 февраля и 9 апреля, отметили в источнике.
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