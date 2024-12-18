Стало известно, как карельские выпускники справились с итоговым сочинением

фото: © Кадр из фильма «Блондинка в законе»

О результатах сообщили в Минобразования и спорта республики.

Стали известны результаты итогового сочинения (изложения) в Карелии, сообщили в паблике Минобразования и спорта республики.

В начале декабря 2 915 выпускников в регионе написали итоговое сочинение (изложение). Полученный зачет является допуском к ЕГЭ-2025.

Не смогли получить «зачет» за итоговое сочинение с первой попытки 57 выпускников, что составляет 2% от общей численности. С изложением справились все 40 школьников, выбравших эту форму.

Ребята, которые получили «незачет», а также досрочно завершившие работу или не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам, смогут написать работу в дополнительные сроки 5 февраля и 9 апреля, отметили в источнике.