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Стало известно, как купить билеты на чартерный рейс из Петрозаводска в Москву

Новости. Общество
11:53, 18 Июня 2022
фото: ©правительство Карелии

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В Управлении по туризму Карелии рассказали о том, как жителям республики приобрести билеты на чартерный рейс из Москвы.

Напомним, на этой неделе в Карелию прилетел летний чартерный рейс из Москвы. Первых пассажиров авиакомпании Уральские авиалинии аэропорт «Петрозаводск» принял 16 июня. Планируется, что самолеты Уральских авиалиний по заказу туроператора Fun&Sun будут летать в Карелию и обратно в столицу до конца августа по четвергам и воскресеньям.

Как отметили в Управлении по туризму республики, в первую очередь места на эти рейсы предоставляют туристам, которые приобрели у туроператора-заказчика программы отдыха в Карелии. Вместе с тем невостребованные туристами билеты, а также заблаговременно выделенные по квоте места туроператор-заказчик самостоятельно или его агентства предлагают всем желающим. В Петрозаводске это Fun&Sun: пр. Ленина, 14 (ТРЦ Макси), часы работы понедельник-пятница 10:00–19:00; суббота 12:00–17:00.

В связи с тем, что это чартерный рейс, в привычные всем авиакассы билеты не поступят, на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» их также не купить.

Наличие билетов можно проверить на сайтах онлайн-агентств – партнеров оператора Fun&Sun City.Travel, Aviasales.

Стоит учитывать, что цена может несколько меняться в зависимости от даты продажи, даты вылета и количества оставшихся мест.

Ранее сообщалось, дорога в одну сторону чартерным рейсом обойдется в 1,5 тыс. рублей с учетом перевозки багажа.

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