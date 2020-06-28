Стало известно, как можно будет получить компенсацию на проезд к месту отдыха после пандемии

Управление труда и занятости республики сообщило, каким образом горожане смогут получить компенсацию на проезд к месту отдыха и обратно за счет работодателя в период, когда может закончиться пандемия COVID-19.

Как сообщили в управлении труда и занятости региона, продлено право работников на получение компенсации на проезд к месту отдыха и обратно. Работники, осуществляющие трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут воспользоваться правом на оплату проезда и провоза багажа за счет средств работодателя к месту проведения отпуска в 2021 году, если право не было использовано в 2020 году из-за карантинных мероприятий.

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