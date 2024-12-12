Стало известно, как мылись вепсы в деревнях Карелии

Современному человеку трудно представить себе, как это было у представителей загадочного народа.

Традиция мыться в печах существовала у южных и капшинских вепсов в отличие от вепсов Прионежья. Об этом сообщили в паблике Myrskynhenki со ссылкой на книгу И.Ю. Винокурова

«Вепсская культурная топография: банные ритуалы, связанные с рождением, здоровьем и смертью человека».

Любители попариться в печах организовывали банный день в субботу. Печь топили жарче обычного. Затем убирали угли и золу, стелили солому или клали доску, на которую ставили два горшка с горячей и холодной водой.



«Захватив березовый веник, в печь залезал хозяин дома, иногда с маленьким сыном. Устье печи закрывали жестяным заслоном; обмакнув веник в горшок с водой, моющийся брызгал им воду на стены и парился; потом бежал окачиваться на двор. В начале ХХ в. в некоторых поселениях (Прокушево, Боброзеро) отмечены первые единичные случаи строительства бань. Однако местное население поначалу оказывало предпочтение более ранней традиции», написали авторы поста.



Фото с мужчиной в печи запечатлел А. О. Вяйсянен в 1916 году в Тихвинском уезде, в деревне Омесмяги (Амосова гора).