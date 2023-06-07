Стало известно, как на праздниках будут ездить междугородние электрички и автобусы

Портал «Петрозаводск транспортный» рассказал об изменениях в расписании на длинных выходных.

Летние пары электричек Свирского направления, которые ездят только по средам, субботам и воскресеньям, вместо воскресенья 11 июня проследуют в понедельник, 12 числа.



Это поезда № 6375 Петрозаводск - Свирь, которая отправляется из карельской столицы в 07.51; № 6376 Свирь - Петрозаводск, отправлением из Свири в 15.25.



Также изменения коснулись пары электричек Медвежьегорского направления, которые ходят также только по средам, субботам и воскресеньям: вместо воскресенья 11 июня поезда пустят в понедельник, 12 числа.



Это электропоезда № 6378 Петрозаводск - Медвежья Гора, отправлением из Петрозаводска в 08.00; № 6377 Медвежья Гора - Петрозаводск, которая отправляется из Медвежьегорска в 14.25.





Кроме того, на автовокзале рассказали о том, что в воскресенье, 11 июня, автобусные рейсы будут выполняться по расписанию субботы, а в понедельник 12 июня - по воскресному расписанию.



Также 11 и 12 июня отдельные пригородные и междугородные автобусные рейсы либо отменят, либо, наоборот, вводят новые. Все подробности - здесь.



Наконец, петрозаводские троллейбусы в понедельник, 12 июня, будут работать по расписанию воскресенья.