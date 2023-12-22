Стало известно, как петрозаводский ЗАГС будет работать в новогодние праздники

На каникулах ЗАГС Петрозаводска выделил время только для государственной регистрации смерти.

На новогодних каникулах отдел ЗАГСа Петрозаводска будет работать по следующему режиму:

31 декабря; 1, 3, 4, 6, 8 января – выходные дни.



2 и 5 января с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) и 7 января с 10.00 до 15.00 (без перерыва) будет осуществляться только государственная регистрация смерти.



Граждан примут во Дворце торжественных церемоний на Еремеева, 1 (центральный вход).



С 9 января отдел ЗАГСа Петрозаводска начнет работать по обычному расписанию.