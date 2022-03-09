Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии

В селе Деревянное Прионежского района Карелии проводили в последний путь 21-летнего Никиту Ерошкина, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Сегодня, 11 марта, в селе Деревянное на Онежской улице у старого двухэтажного покосившегося дома собрались более полутора сотен человек: с цветами и без, с погонами и в штатском, молодые и не очень. Было тихо и тревожно. Во двор въехал «Урал», военные достали гроб с телом 21-летнего Никиты, погибшего на Украине, и поставили на козлы у подъезда. Вынесли венки, положили цветы, крышку гроба накрыли триколором и закрепили фуражку. «Подходите, прощайтесь», — раздался чей-то голос.

Под сизым мартовским небом в гробу лежал мальчишка в военной форме. Горе повисло в воздухе. Люди плакали. Мама погибшего беззвучно рыдала на плече у младшего сына, бабушка гладила по голове Никиту, словно успокаивала внука, а слезы текли рекой.

Среди присутствовавших был сослуживец Никиты — Борис. Он рассказал, как погиб друг.

«В Киевской области 27 февраля в 8 утра наши взяли аэропорт „Гостомель“, все находились в ангаре. Бойцы ВСУ или радикалы начали обстрел ангара, чтобы отбить аэропорт обратно. Открыли минометный огонь. Снаряд попал в „Урал“, который был с боеприпасами. Он взорвался. Парни начали выбегать из ангара. А там работали снайперы и пулеметчики. Одна из пуль попала в Никиту. Ранение было смертельное».

Борис рассказывал вполголоса, стоящие рядом внимательно слушали, добавляя свои комментарии о ходе спецоперации, осуждая случившееся, пугаясь будущего.

Репортаж с похорон Никиты Ерошкина из села Деревянное читайте здесь.