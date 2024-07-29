Стало известно, как посмотреть Водлозерье, не выезжая из дома

Виртуальные экскурсии по нацпарку откроют уже этой зимой.

В Водлозерском парке завершились съемки панорам для официального сайта ООПТ. Об этом рассказали сотрудники нацпарка в соцсетях.

С 24 по 28 июля на территории работала съемочная группа во главе с Виталием Таммом. С помощью квадрокоптера и профессиональной фототехники был отснят весь необходимый материал. В дальнейшем фотографии и видео «сошьют» в 3D картинку и наложат на интерактивную карту Парка.

Разработчики обещают, что прогуляться по заповедному Водлозерью виртуально можно будет уже этой зимой.